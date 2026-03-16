Dedi Mulyadi Yakini Aparat Penegak Hukum Bisa Ungkap Kasus Andri yunus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan aksi teror yang menimpa aktivis hak asasi manusia dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andri Yunus.

Dedi menilai aksi penyerangan tersebut merupakan tindakan intimidatif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

“Sebagai warga Jawa Barat, kita berharap Jawa Barat terbebas dari berbagai teror intimidatif, upaya menghilangkan nyawa orang lain, membuat cacat orang lain dengan tujuan tertentu sebagaimana dialami oleh saudara kita, Bang Andri Yunus, aktivis KontraS,” ujar Dedi.

Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menyikapi peristiwa tersebut.

Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap pelaku sekaligus pihak yang berada di balik aksi penyerangan tersebut.

“Saya meyakini pelaku penyerangan dan siapa yang menyuruhnya akan diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia,” kata Dedi.

Dedi juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia perlu terus menjaga iklim demokrasi yang terbuka dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku.