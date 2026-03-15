JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Pelajar SMAN 5 Bandung Tewas Diduga Dianiaya, Rekan Sekolah Tabur Bunga di TKP

Pelajar SMAN 5 Bandung Tewas Diduga Dianiaya, Rekan Sekolah Tabur Bunga di TKP

Minggu, 15 Maret 2026 – 21:00 WIB
Pelajar SMAN 5 Bandung Tewas Diduga Dianiaya, Rekan Sekolah Tabur Bunga di TKP - JPNN.com Jabar
Buket bunga disimpan di TKP penganiayaan pelajar SMAN 5 Bandung di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Minggu (15/3/2026). foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kematian seorang pelajar SMAN 5 Bandung bernama Muhammad Fahdly Arjasubrata, meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekannya dan pihak sekolah.

Fahdly meninggal dalam kondisi tergeletak di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, pada Jumat (13/3/2026) malam. Ada dugaan tewasnya pelajar kelas 11 ini dikarenakan tindak penganiayaan oleh kelompok pelajar dari sekolah lain.

Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah pelajar yang merupakan teman dari korban, siang tadi melakukan prosesi tabur bunga di tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Pantauan JPNN di lokasi, tampak alumni dan siswa SMAN 5 ini mengenakan pakaian serba hitam. Mereka menaburkan bunga di sebuah pohon yang jadi saksi meninggalnya Fahdly.

Teman-teman almarhum ini menaburkan bunga berwarna merah dan menaruh beberapa tangkai bunga matahari, lili, mawar, dan lainnya. Aksi tabur bunga berjalan khidmat dan singkat.

Tak lama, mereka pun membubarkan diri.

Baca Juga:

Ben Ali (17), salah seorang teman sekolahnya, masih sulit mempercayai kabar duka tersebut. Ia mengenang almarhum sebagai sosok yang selalu bersikap ramah kepada teman-temannya.

"Almarhum dikenal sebagai orang yang friendly, banyak temennya. Orangnya murah senyum, disayangi sama banyak temennya," ujar Ben saat ditemui di rumah duka di kawasan Pharmindo, Kota Cimahi.

Teman-teman dari pelajar SMAN 5 Bandung yang meninggal dunia diduga dianiaya di Jalan Cihampelas Bandung, menaburkan bunga di TKP.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   sman 5 bandung penganiayaan pelajar di bandung pelajar sman 5 bandung pengeroyokan pelajar penyelidikan pengeroyokan pelajar tabur bunga tkp penganiayaan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU