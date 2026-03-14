Viral, Aksi Pengeroyokan Pelajar Berujung Maut di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi pengeroyokan pelajar Sekola Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandung di Jalan Cihampelas, Kota Bandung viral di media sosial. Dalam kejadian tersebut, satu pelajar dinyatakan meninggal dunia.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat para pelajar tengah berkelahi dan saling mengeroyok. Terlihat satu orang pemuda tergeletak di pinggir jalan.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Coblong Kompol Riki Erickson membenarkan telah terjadi peristiwa pengeroyokan antar pelajar SMAN 5 Bandung oleh pelajar SMAN 2 Bandung. Akibat kejadian itu, satu orang pelajar SMAN 5 Bandung tewas.

"Dugaan sementara (aksi pengeroyokan) anak SMAN 5 Bandung dengan SMAN 2 Bandung," ucap dia, Sabtu (14/3/2026).

Ia menyebut akibat kejadian itu satu orang meninggal dunia yaitu pelajar SMAN 5 Bandung. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (13/3/2026) malam hingga Sabtu (14/3/2026).

"Iya meninggal dunia anak SMAN 5 Bandung," kata dia.

Ia mengatakan saat ini penanganan kasus tersebut dilaksanakan oleh Polrestabes Bandung.

"Di Polrestabes penanganannya," ungkap dia. (mar5/jpnn)