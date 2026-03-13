Waspada Penipuan Belanja Online Jelang Idulfitri, Akun Instagram Bellvania.idn Rugikan Konsumen Jutaan Rupiah!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Fenomena penipuan belanja daring menjelang Hari Raya Idulfitri kembali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Modus penipuan dengan memanfaatkan platform media sosial, khususnya Instagram, dilaporkan semakin marak dengan menawarkan produk dari merek ternama untuk menarik minat konsumen.

Salah satu akun yang dilaporkan oleh sejumlah konsumen adalah Instagram dengan nama Bellvania.idn.

Akun tersebut diduga menjalankan modus penipuan dengan menawarkan berbagai produk pakaian untuk Hari Raya Idulfitri melalui tautan situs web yang diarahkan dari media sosial.

Dalam situs tersebut, produk yang dijual memiliki kisaran harga mulai dari Rp225.000 hingga Rp935.000.

Penawaran tersebut membuat sejumlah konsumen tergiur untuk melakukan pembelian secara daring.

Salah satu korban asal Bogor, Pita mengaku awalnya tidak menaruh curiga terhadap akun tersebut karena terlihat meyakinkan.

Ia mengatakan iklan yang muncul di fitur reels Instagram menampilkan jumlah komentar, tanda suka, dan bagikan yang cukup banyak.