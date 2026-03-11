JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Ibu Tewas Mengering di Depok Dibunuh Suami Sirinya Sejak Oktober 2025

Ibu Tewas Mengering di Depok Dibunuh Suami Sirinya Sejak Oktober 2025

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:30 WIB
Ibu Tewas Mengering di Depok Dibunuh Suami Sirinya Sejak Oktober 2025 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian terus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial DH (56) yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya di wilayah Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok.

Polisi menduga pelaku pembunuhan merupakan suami siri korban.

Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Resa Fiardi, mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pertengahan Oktober 2025.

Baca Juga:

Menurut Resa, peristiwa bermula dari pertengkaran antara korban dan tersangka yang terjadi pada saat itu.

“Pada pertengahan bulan Oktober 2025, korban dengan tersangka bertengkar hingga korban berteriak-teriak mengusir tersangka,” ujar Resa.

Dalam kondisi emosi, tersangka diduga kemudian menghabisi nyawa korban dengan cara menutup mulut korban menggunakan tangan kanan, mencekik, serta mengikat leher korban menggunakan tali rafia.

Baca Juga:

Setelah memastikan korban tidak bernyawa, tersangka kemudian menyeret tubuh korban ke dalam kamar.

“Kemudian setelah korban sudah tidak bernyawa, tersangka langsung menarik korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup tubuh korban menggunakan karpet,” kata Resa.

Polisi sebut jasad ibu yang ditemukan mengering di Depok ternyata dibunuh oleh suami sirinya sejak Oktober 2025
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok mayat mengering polda metro jaya jasad mengering di rumah Depok tewas mengering jasad tertumpuk pakaian suami siri bunuh istri Depok kelurahan meruyung kecamatan limo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU