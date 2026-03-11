Ibu Tewas Mengering di Depok Dibunuh Suami Sirinya Sejak Oktober 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian terus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial DH (56) yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya di wilayah Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok.

Polisi menduga pelaku pembunuhan merupakan suami siri korban.

Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Resa Fiardi, mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pertengahan Oktober 2025.

Menurut Resa, peristiwa bermula dari pertengkaran antara korban dan tersangka yang terjadi pada saat itu.

“Pada pertengahan bulan Oktober 2025, korban dengan tersangka bertengkar hingga korban berteriak-teriak mengusir tersangka,” ujar Resa.

Dalam kondisi emosi, tersangka diduga kemudian menghabisi nyawa korban dengan cara menutup mulut korban menggunakan tangan kanan, mencekik, serta mengikat leher korban menggunakan tali rafia.

Setelah memastikan korban tidak bernyawa, tersangka kemudian menyeret tubuh korban ke dalam kamar.

“Kemudian setelah korban sudah tidak bernyawa, tersangka langsung menarik korban masuk ke dalam kamar korban dan menutup tubuh korban menggunakan karpet,” kata Resa.