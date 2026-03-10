Pembunuh Wanita yang Jasadnya Mengering di Depok Ternyata Suami Siri Korban

jabar.jpnn.com, DEPOK - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melalui Subdirektorat 3 Resmob berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terkait dengan kematian seorang perempuan berinisial DH yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan tersangka berinisial ARH (44 tahun) yang merupakan suami siri korban.

Menurut dia, tersangka berhasil diamankan pada Minggu (8/3) sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Saat ini, tersangka masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendalami motif serta kronologi kejadian.

“Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Budi.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan berinisial DH ditemukan meninggal dunia di rumahnya di RT 05 RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, pada Sabtu (7/3).