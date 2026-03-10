Polisi Amankan Terduga Pembunuh Ibu yang Jasadnya Mengering di Depok, Kasus Ditangani Polda Metro Jaya

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 15:00 WIB
Potret kondisi rumah korban yang sudah dipasang garis polisi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kematian seorang ibu berinisial DH yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia di rumahnya di wilayah Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa pria yang diduga sebagai pelaku telah diamankan.

Namun, penanganan kasus tersebut kini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

“Diduga pelaku sudah kami amankan, tetapi kasus ditarik ke Polda Metro Jaya,” ujar salah satu petugas kepolisian.

Berdasarkan dugaan sementara, korban diduga dibunuh oleh pria yang disebut sebagai suami siri korban.

“Dugaannya suami sirinya,” kata petugas tersebut.

Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan berinisial DH ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berlokasi di RT 05 RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, pada Sabtu (7/3).

Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang datang ke rumah tersebut untuk membersihkan tempat tinggal ibunya.

Polisi berhasil mengamankan pelaku yang diduga menjadi penyebab tewasnya seorang ibu berinisial DH yang jasadnya mengering di rumahnya sendiri
