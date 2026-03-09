Viral! Bocah 8 Tahun Jadi Korban Perundungan Saat Salat Tarawih, Orang Tua Siap Lapor Polisi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib pilu dialami seorang bocah berusia 8 tahun berinisial Z asal Bandung. Dia diduga mengalami tindak perundungan atau bullying oleh teman-temannya saat melaksanakan salat tarawih di salah satu masjid di kawasan Ujungberung, Kota Bandung.

Rekaman video perundungan Z itu pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Z tengah dipukuli oleh seorang anak laki-laki, perkiraan usianya sama dengan korban.

Kemudian, ada juga video yang merekam Z tengah menangis seusai dipukuli oleh temannya itu.

Orangtua korban, Dian Rohmat mengatakan, dugaan perundungan tersebut terjadi pada 26 Februari 2026.

Saat itu, ia meminta anaknya untuk pergi ke masjid untuk salat tarawih.

Dian mengaku awalnya tidak mengetahui apa yang dialami oleh sang anak. Ia baru tahu peristiwa itu berdasarkan video yang beredar.

"Awalnya anak, saya suruh salat tarawih. Kejadiannya tanggal 26 Februari. Saya tahu justru dari tetangga karena videonya sudah viral, bukan dari dari anak saya langsung," kata Dian saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Ia menuturkan, korban baru mengatakan apa yang dialaminya pada 6 Maret 2026. Dian lalu mencoba menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan melalui pihak RT dan RW setempat. Namun upaya itu tak membuahkan hasil.