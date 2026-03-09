Misteri Jasad Wanita Mengering di Depok: Motor dan HP Hilang, Suami Siri Menghilang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparat kepolisian mengungkap adanya sejumlah barang milik seorang perempuan berinisial DH (56 tahun) yang dilaporkan hilang setelah jasadnya ditemukan dalam kondisi mengering di rumahnya di wilayah Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Korban diketahui tinggal di rumah tersebut bersama suami sirinya. Namun hingga saat ini, keberadaan suami siri korban belum diketahui.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, Made Budi mengatakan bahwa sejumlah barang milik korban tidak ditemukan di lokasi.

“Berdasarkan hasil pengecekan, terdapat barang milik korban yang hilang, yakni satu unit sepeda motor Suzuki Address dengan nomor polisi B-6613-ZME beserta kunci kontak dan STNK. Untuk BPKB kendaraan tersebut diketahui sedang dijaminkan sebagai jaminan kredit,” ujar Made Budi.

Selain sepeda motor, satu unit telepon seluler milik korban juga dilaporkan hilang.

Suami Siri Korban Belum Diketahui Keberadaannya

Menurut keterangan polisi, korban sehari-hari tinggal bersama suami sirinya di rumah yang berada di RT 5 RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Namun setelah penemuan jasad korban, keberadaan pria yang disebut sebagai suami siri tersebut belum diketahui hingga kini.