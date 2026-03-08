Warga Depok Digegerkan Penemuan Jasad Ibu DH di Rumahnya, Kondisi Mengering dan Tertutup Tumpukan Pakaian

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang perempuan berinisial DH ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berada di RT 5, RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Saat ditemukan, kondisi jasad korban dilaporkan sudah mengering.

Ketua RT setempat, Sagian Safrudin, mengatakan bahwa selama ini warga sekitar tidak mencurigai adanya kejadian tersebut karena tidak tercium aroma menyengat dari dalam rumah korban.

“Tidak ada aroma sama sekali. Kadang istri saya memberi makan kucing di depan rumah korban dan beberapa kali juga membersihkan di sekitar situ, tetapi tidak tercium bau apa pun,” ujar Sagian.

Menurut Sagian, dirinya terakhir kali melihat korban beberapa bulan lalu. Karena sudah lama tidak terlihat, warga sempat mengira rumah tersebut dalam keadaan kosong.

“Terakhir bertemu sudah lama sekali, mungkin sekitar bulan September. Kami kira memang rumah itu kosong,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa dalam kesehariannya korban tinggal bersama suaminya. Namun saat jasad korban ditemukan, suaminya tidak berada di lokasi.

“Biasanya tinggal bersama suaminya, tetapi saat ditemukan korban sendirian di dalam rumah,” jelasnya.