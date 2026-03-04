JPNN.com

Diduga Lakukan Penipuan Daring di Sentul, 13 WNA Jepang Diamankan Imigrasi Bogor

Rabu, 04 Maret 2026 – 18:30 WIB
Jajaran petugas saat menunjukkan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan para pelaku. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengamankan 13 warga negara asing (WNA) asal Jepang yang diduga terlibat dalam praktik penipuan daring (online scamming) di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Penindakan dilakukan dalam operasi pengawasan keimigrasian pada Senin (2/3/2026) malam.

Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengamatan intensif yang dilakukan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) selama beberapa hari terakhir.

Petugas mendapati adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kawasan hunian di Sentul yang melibatkan sejumlah warga negara asing.

Dalam penggerebekan di tiga rumah berbeda, petugas menemukan 13 pria berkebangsaan Jepang.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen di lokasi, satu orang di antaranya tidak dapat menunjukkan paspor asli saat diminta oleh petugas.

Para WNA tersebut diduga menjalankan praktik penipuan daring yang menyasar korban di negara asal mereka, Jepang.

Selain mengamankan para terduga, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kejahatan siber.

