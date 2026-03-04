Sadis, Pembunuh Bocah SD di Cipatat Adalah Kaka Tiri Korban

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cimahi berhasil menangkap pelaku pembunuhan bocah berinsial ASA (12) di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak lain merupakan kaka tiri korban berinsial MZ (28 tahun).

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui sudah melakukan pembunuhan terhadap adik tirinya pada Selasa (3/3/2026) malam.

Pembunuhan dilakukan di rumah korban di Kampung Warung Tiwu, RT 02/16, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

"Pelaku ini adalah kakak tiri dari korban. Kemarin, pelaku sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan orang tuanya. Saat dia datang ke rumah, orang tuanya dalam kondisi tidak ada, tetapi ada korban," kata Niko saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026).

Niko menjelaskan, setibanya di lokasi kejadian, pelaku menuju ke belakang rumah dan menemukan sebilah golok.

Kemudian, MZ menuju ke lantai dua rumah, dan langsung menghabisi korban yang masih duduk di kelas 6 SDN 1 Sukarame.

Pelaku menggorok leher dan menusuk bagian panggung hingga menyayat korban hingga tewas.

"Pelaku sempat pergi ke belakang. Rumah korban itu, di bagian belakang, ada bekas bangunan lama. Di situ dia masuk, membawa parang, dan akhirnya melukai korban dengan beberapa luka, sesuai keterangan pelaku. Itu kejadiannya sebelum Zuhur," ungkap Niko.