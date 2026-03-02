Kasus Pencurian AC di Depok Berakhir Damai, Pelaku Sempat Dikunci di Dalam Ruko

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria dikunci di dalam ruko di kawasan Kalimulya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan warganet.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pria yang dikunci itu diduga melakukan pencurian dan perusakan terhadap bangunan ruko.

“(Pelaku) dikunciin,” ujar Made saat dikonfirmasi.

Menurut keterangan kepolisian, pria tersebut sebelumnya menyewa ruko milik korban selama dua tahun.

Setelah masa sewa berakhir, pemilik ruko datang untuk melakukan pengecekan kondisi bangunan.

Pemilik ruko terkejut karena mendapati dua unit pendingin udara (AC) yang terpasang di dinding telah hilang.

Selain itu, ditemukan kerusakan pada bagian tembok yang berlubang serta sejumlah fasilitas lain yang mengalami kerusakan.