Polres Garut Bubarkan Balap Liar dan Perang Sarung, Sejumlah Motor dan Pemuda Diamankan

jabar.jpnn.com, GARUT - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Garut membubarkan aksi balap liar di wilayah Wanaraja serta perang sarung dan penyalaan petasan di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Minggu (1/3) dini hari.

Kepala Polsek Wanaraja AKP Abusono mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat terkait aktivitas balap liar yang meresahkan dan mengganggu pengguna jalan di Jalan Sawah Lega.

“Setelah menerima laporan, petugas segera menuju lokasi dan berhasil mengamankan sejumlah kendaraan yang diduga akan digunakan untuk balap liar,” ujar Abusono.

Dalam penertiban tersebut, polisi menyita lima unit sepeda motor yang telah dimodifikasi dan tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan.

Selain itu, lima pemuda yang berada di lokasi turut diamankan untuk diperiksa dan diberikan pembinaan.

“Mereka kami data dan serahkan kepada orang tuanya untuk pembinaan lebih lanjut,” katanya.

Ia menegaskan, penertiban dilakukan karena balap liar berpotensi membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lainnya serta mengganggu ketertiban umum.

Di lokasi terpisah, jajaran Polsek Tarogong Kidul juga membubarkan aksi perang sarung di Jalan Proklamasi serta penyalakan petasan di Jalan Mustofa Kamil.