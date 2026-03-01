JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Penemuan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Pos Ronda Gegerkan Warga Karawang

Penemuan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Pos Ronda Gegerkan Warga Karawang

Minggu, 01 Maret 2026 – 21:00 WIB
Penemuan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Pos Ronda Gegerkan Warga Karawang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi jenazah. Foto: JPNN.com

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Aparat Polres Karawang tengah menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan tanpa identitas di sebuah pos ronda di wilayah perkotaan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan penemuan tersebut pertama kali dilaporkan warga pada Sabtu (29/2/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Warga menemukan seorang perempuan dalam kondisi meninggal dunia di Pos Ronda Jalan Bunut Kertayasa, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat.

Baca Juga:

“Pada Sabtu sekitar pukul 14.00 WIB, kami menerima informasi dari warga terkait adanya seorang perempuan yang meninggal dunia di pos ronda Jalan Bunut Kertayasa,” ujar Cep Wildan dalam keterangannya di Karawang, Minggu (1/3/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, personel Pamapta 1 Polres Karawang segera mendatangi lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Proses olah TKP dilakukan oleh Unit Inafis Satreskrim Polres Karawang dengan dukungan Unit Reskrim Polsek Karawang.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diketahui berjenis kelamin perempuan dan tidak ditemukan identitas maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban.

Polres Karawang tengah menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan tanpa identitas di sebuah pos ronda di wilayah perkotaan Kabupaten Karawang
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   mayat perempuan tanpa identitas Karawang penemuan mayat di pos ronda Karawang polres karawang kabupaten karawang Kecamatan Karawang Barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU