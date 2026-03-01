Penemuan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Pos Ronda Gegerkan Warga Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Aparat Polres Karawang tengah menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan tanpa identitas di sebuah pos ronda di wilayah perkotaan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan penemuan tersebut pertama kali dilaporkan warga pada Sabtu (29/2/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Warga menemukan seorang perempuan dalam kondisi meninggal dunia di Pos Ronda Jalan Bunut Kertayasa, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat.

“Pada Sabtu sekitar pukul 14.00 WIB, kami menerima informasi dari warga terkait adanya seorang perempuan yang meninggal dunia di pos ronda Jalan Bunut Kertayasa,” ujar Cep Wildan dalam keterangannya di Karawang, Minggu (1/3/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, personel Pamapta 1 Polres Karawang segera mendatangi lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Proses olah TKP dilakukan oleh Unit Inafis Satreskrim Polres Karawang dengan dukungan Unit Reskrim Polsek Karawang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diketahui berjenis kelamin perempuan dan tidak ditemukan identitas maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap identitas korban.