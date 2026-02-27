Aksi Pencurian Motor Terekam CCTV di Sawangan Depok, Pelaku Kabur Saat Dipergoki Pemilik Rumah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas (CCTV) di wilayah Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Rekaman tersebut beredar di media sosial dan memperlihatkan seorang pria yang diduga hendak membawa kabur sepeda motor milik warga.

Dalam video yang beredar, pelaku terlihat mengenakan jaket dan topi berwarna hitam.

Ia tampak mendorong sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Pelaku juga terlihat sempat kesulitan saat mencoba menyalakan mesin kendaraan tersebut.

Tidak lama kemudian, pemilik rumah keluar dan memergoki aksi tersebut. Korban berteriak meminta pertolongan sehingga membuat pelaku panik.

“Maling, maling,” terdengar teriakan dalam rekaman video.

Pelaku kemudian melarikan diri bersama seorang rekannya yang diduga menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian.

Sepeda motor milik korban berhasil diamankan dan tidak sempat dibawa kabur.