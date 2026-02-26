JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Geruduk Pengadilan Tipikor, Mahasiswa Nilai Kejari Cianjur Lakukan Kriminalisasi

Geruduk Pengadilan Tipikor, Mahasiswa Nilai Kejari Cianjur Lakukan Kriminalisasi

Kamis, 26 Februari 2026 – 11:15 WIB
Geruduk Pengadilan Tipikor, Mahasiswa Nilai Kejari Cianjur Lakukan Kriminalisasi - JPNN.com Jabar
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) menggeruduk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (25/2/2026). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) menggeruduk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (25/2/2026).

Mereka mengkritisi penanganan kasus dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2023 yang tengah disidangkan di meja hijau tersebut.

Koordinator GMHI Aldi Ramadan, menjelaskan, penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur sangat sarat kriminalisasi.

Baca Juga:

"Telah terjadi kriminalisasi oleh Kejari Cianjur terkait penanganan dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) kabupaten cianjur tahun anggaran 2023. Kasus perdata dipaksakan pidana," kata Aldi saat ditemui di lokasi aksi.

Aldi menilai, Kejari Cianjur terlalu memaksakan kasus tersebut padahal sudah tidak ada persoalan berdasarkan hasil auditor resmi.

"Kejari Cianjur tidak mengacu hasil BPK yang sudah menyatakan kasus PJU cianjur 2023 sudah clear karena hanya terjadi kesalahan administrasi," tuturnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Aldi menjelaskan, kasus ini, bermula dari kesalahan kontrak kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

"Seharusnya ini kontak kerja e-katalog. Tapi oleh Dishub dimasukan ke dalam kontrak kerja konstruksi," kata Aldi.

Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) mengkritisi penanganan kasus dugaan korupsi penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2023.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pengadaan pju kejari cianjur pengadilan tipikor bandung Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia aksi unjuk rasa kasus dugaan korupsi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU