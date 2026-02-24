Walah! Mobil Operasional MBG Milik SPPG di Tajurhalang Bogor Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil operasional yang digunakan untuk mengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Utan, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dilaporkan hilang akibat pencurian pada Minggu (22/2) dini hari.

Informasi mengenai kejadian tersebut beredar melalui video di media sosial.

Dalam narasi video disebutkan bahwa kendaraan operasional untuk distribusi MBG itu hilang saat diparkir di sekitar lokasi SPPG.

Kapolsek Tajurhalang, Iptu Raden Suwito, membenarkan adanya laporan pencurian tersebut.

Dia menyatakan bahwa pihak SPPG telah melaporkan kejadian itu kepada kepolisian.

“Dari pihak SPPG sudah membuat laporan dan kasusnya sedang kami tangani,” ujar Raden Suwito saat dikonfirmasi.

Menurut dia, peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari, 22 Februari.

Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kronologi kejadian karena minimnya kamera pengawas (CCTV) di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).