Perang Sarung Berujung Tawuran Pelajar di Cimahi

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Polres Cimahi melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan pendataan anak pelajar yang melakukan perang sarung.

Aksi perang sarung ini berujung pada tawuran fisik dan menyebabkan luka-luka.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra mengatakan, perang sarung biasanya terjadi setelah tarawih atau menjelang sahur, dan kerap direncanakan melalui pesan singkat di media sosial.

Aksi ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan korban jiwa.

"Pihak kepolisian secara aktif membubarkan dan menangkap remaja yang terlibat dalam perang sarung," kata Niko, Sabtu (21/2/2026).

Niko menjelaskan, polisi menindak tegas para pelaku perang sarung, terlebih aksi ini melibatkan remaja atau pelajar.

"Polisi tidak akan mentolerir aksi ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku," ujarnya.

Adapun untuk memberi efek jera dan pembinaan, Polres Cimahi memanggil orang tua dan mendata para pelajar yang terlibat perang sarung ini.