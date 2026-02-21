JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Gerebek Gudang Obat Keras di Bojongsoang, Ratusan Ribu Butir Tramadol Disita

Polisi Gerebek Gudang Obat Keras di Bojongsoang, Ratusan Ribu Butir Tramadol Disita

Sabtu, 21 Februari 2026 – 11:51 WIB
Polisi Gerebek Gudang Obat Keras di Bojongsoang, Ratusan Ribu Butir Tramadol Disita - JPNN.com Jabar
Polisi saat menggerebek gudang penyimpanan Obat Keras Tertentu (OKT) di Perumahan GBI, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat (20/2/2026). Foto: doc. Humas Polresta Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Sebuah gudang penyimpanan Obat Keras Tertentu (OKT) dibongkar jajaran Polresta Bandung pada Jumat (20/2/2026).

Penggerebekan gudang dilakukan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Perumahan GBI, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tak biasa di rumah kontrakan tersebut.

Baca Juga:

Dalam penggeledahan, polisi mengamankan ratusan ribu butir obat keras berbagai jenis, di antaranya Tramadol, Hexymer, dan Trihexypheidyl.

"Sebanyak enam orang diamankan dari lokasi kejadian. Pemilik obat-obatan tersebut diduga kuat merupakan seorang pria berinisial R yang berasal dari Aceh," kata Aldi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/2/2026).

Menurut Aldi, pengungkapan ini merupakan salah satu keberhasilan terbesar dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat di awal tahun 2026.

Baca Juga:

"Kami tidak memberikan ruang bagi peredaran obat keras di wilayah Bojongsoang. Rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan ini telah kami tutup," ujarnya.

Pelaku R yang diduga adalah pemilik dari ratusan ribu obat-obatan keras itu pun menjalani pemeriksaan intensif di Satres Narkoba Polresta Bandung.

Polresta Bandung gerebek gudang OKT di Bojongsoang, sita ratusan ribu butir Tramadol cs, 6 orang termasuk R asal Aceh diamankan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polresta bandung satresnarkoba polresta bandung gudang penyimpanan obat terlarang penggerebekan gudang obat keras penggerebakan gudang okt di bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU