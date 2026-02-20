Demi Biaya Berobat, Pria Nekat Curi HP dan Rusak Warung di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial AS (43 tahun) nekat melakukan perusakan dan pencurian handphone di sebuah warung di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Aksi AS diduga dipicu oleh desakan biaya berobat penyakit TBC yang dideritanya.

Kejadian bermula ketika AS mengamuk di sebuah warung milik wanita berinisial NN (49).

Ia juga melakukan perusakan di warung tersebut hingga barang jualan berantakan. Handphone milik korban dilaporkan hilang didalam kejadian tersebut.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, barang-barang yang dirusak dan diambil oleh AS diantaranya satu buah tas, satu unit meja kaca, piring, gelas, dan beberapa unit handphone milik korban. AS berdalih memiliki gangguan jiwa, tetapi hasil pemeriksaan berkata lain.

"Berdasarkan keterangan keluarga dan saksi, terduga pelaku diketahui memiliki riwayat penyakit TBC dan diduga membutuhkan dana untuk berobat," kata Rezky saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).

Warga yang geram mencoba mengamankan AS. Sekitar pukul 15.50 WIB, kepolisian datang untuk menangkap terduga pelaku itu. Penangkapan dilakukan di atas atap rumah milik warga.

"Setelah diamankan, terduga pelaku mendapatkan pertolongan pertama dari petugas PMI dan selanjutnya dirujuk ke RS Polri Sartika Asih untuk penanganan medis lebih lanjut," ucapnya.

Ia menambahkan terduga pelaku saat ini telah berada di Mapolsek Buahbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban juga disebut telah membuat laporan kepolisian.