Polda Jabar Gerebek Pabrik Mi Kuning Berformalin di Garut, Produksi 1 Ton Setiap Hari

jabar.jpnn.com, GARUT - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar menggerebek pabrik rumahan yang memproduksi mi kuning berbahaya mengandung formalin dan boraks, di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap dan telah menetapkan tersangka pemilik usaha mi basah berinsial WK.

Direktur Reserse Krimsus (Ditreskrimsus) Polda Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, pengungkapan itu berawal dari laporan masyarakat.

Baca Juga: Akad KPR Perdana Mekar Lodji dan BTN Pertegas Proyek Siap Huni Bandung Timur

Polisi kemudian melakukan pendalaman terhadap produk mi basah yang dijual di Kabupaten Garut itu.

"Petugas menemukan lokasi di gudang bekas kandang ayam di Kampung Cirorek, Desa Karyamukti, Kecamatan Cilawu, yang tentunya tidak higienis," kata Wirdhanto dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (19/2/2026).

"Petugas kemudian melakukan penggerebekan di lokasi dan mendapati kegiatan pemrosesan mi basah dengan menambahkan bahan tambahan yang dilarang," lanjutnya.

Wirdhanto menuturkan, pihaknya menemukan sejumlah barang bukti air yang dicampur bahan kimia seperti formalin, boraks, dan lainnya dengan jumlah besar serta siap digunakan.

Air campuran bahan kimia itu kemudian disatukan dengan adonan mie basah.