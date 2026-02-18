Polda Jabar Sita Ribuan Knalpot dan Puluhan Kilogram Narkoba

JPNN.com

Pemusnahan minuman keras (miras) dalam rangkaian Operasi Zebra Lodaya 2025 di Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (18/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat menggelar penindakan besar-besaran terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari penggunaan knalpot bising hingga peredaran narkotika dan minuman keras (miras) oplosan.

Ribuan barang disita dalam rangkaian Operasi Zebra Lodaya 2025 hingga pengungkapan kasus narkoba.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen polisi menjaga ketertiban, kenyamanan, serta menyelamatkan masyarakat dari potensi bahaya yang lebih luas.

Dalam Ops Zebra Lodaya 2025 yang digelar pada 17 - 30 November 2025 dan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) menjelang Ops Nataru 2026.

Polda Jabar menyita 4.500 knalpot non standar atau bising.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar, terdapat 56.083 pelanggaran terkait knalpot bising. Rinciannya, 49.077 pelanggar diberikan teguran dan 7.006 lainnya diberikan sanksi tilang.

"Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan laik jalan, termasuk ambang batas emisi dan tingkat kebisingan. Penggunaan knalpot non standar jelas melanggar aturan dan tidak bisa ditoleransi," kata Rudi, Selasa (18/2/2026).

Menurutnya, penggunaan knalpot berstandar sudah diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 285 ayat 1.

Polda Jawa Barat sita 4.500 knalpot bising, 28 kg sabu, 160 ribu OKT, dan 39 miras oplosan demi jaga kamtibmas Jabar.
