Kronologis Lengkap Pengeroyokan Pelajar Hingga Tewas di Sukahaji Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi mengungkap kronologi kasus pengeroyokan yang menewaskan Muhammad Nabhan Aula (21 tahun) di kawasan Pasirkoja, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Peristiwa itu dipicu ajakan menyelesaikan masalah yang berujung tawuran antarkelompok.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula dari adanya persoalan antara seseorang bernama Aja dengan korban.

Salah seorang saksi sekaligus terduga pelaku bernama Rayhan mengaku diajak oleh Aja untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Rayhan kemudian mendatangi Aja di wilayah Pasir Koja, Babakan Tarogong. Di lokasi itu sudah berkumpul sekitar 15 orang.

"Kelompok tersebut membawa senjata tajam dan balok kayu. Bahkan salah satu pelaku memberikan samurai kepada Rayhan," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (17/2/2026).

Setelah berkumpul, kelompok itu bergerak menuju Simpang Pasir Koja-Jamika. Di lokasi tersebut, kelompok korban yang berjumlah sekitar 12 orang juga telah berkumpul dengan membawa balok dan senjata tajam.

Bentrok pun tak terhindarkan. Dalam kejadian itu, korban dikeroyok dan dibacok menggunakan celurit oleh Aja dan dua orang lainnya.