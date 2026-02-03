Video Ibu Menangis di Depok Viral! Lantaran Motornya Ditarik Mata Elang Meski Cicilan Sudah Lunas
jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu menangis setelah sepeda motornya ditarik oleh debt collector atau yang dikenal sebagai mata elang (matel) di Jalan Raya Kartini, Kota Depok, viral di media sosial.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian publik setelah korban mengadu langsung kepada petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian.
Dalam video yang beredar, terlihat Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok tengah berada di lokasi ketika korban mendatangi petugas sambil menangis.
Korban mengaku diminta kembali membayar cicilan meski telah melakukan pelunasan.
“Pak, alasannya suruh bayar lagi, Pak,” ucap korban dalam rekaman video yang viral tersebut.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, membenarkan informasi adanya kejadian tersebut.
Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin, 2 Februari 2026, dan bermula dari laporan masyarakat yang masuk melalui call center 110.
“Tim menindaklanjuti laporan masyarakat via 110 terkait adanya aktivitas mata elang di Jalan Kartini. Saat anggota tiba di lokasi, ada seorang ibu yang menangis dan langsung mengadu kepada petugas,” kata Made dalam keterangannya.
