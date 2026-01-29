Mesin ATM di Minimarket Depok Dibobol Maling, Pelaku Masuk Lewat Plafon

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah minimarket di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menjadi sasaran pembobolan dengan modus merusak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu (28/1) dini hari, dengan pelaku masuk ke dalam minimarket melalui plafon bangunan.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan aksi pembobolan baru diketahui saat pegawai minimarket datang untuk bekerja pada pagi harinya.

“Saat saksi membuka pintu rolling dan pintu kaca, saksi melihat meja kasir sudah dalam keadaan berantakan,” kata AKP Made Budi.

Setelah itu, saksi lainnya menyalakan lampu dan mendapati kondisi plafon di dalam minimarket telah jebol, khususnya di area dekat mesin ATM.

“Saat lampu dinyalakan, terlihat plafon dekat ATM jebol, serta dua mesin ATM dalam kondisi dirusak,” jelasnya.

Tidak hanya di area kasir, kerusakan juga ditemukan di bagian gudang. Para pegawai yang melakukan pengecekan mendapati plafon gudang telah dijebol oleh pelaku.

“Ternyata plafon gudang juga dalam keadaan jebol, serta kartu setor bank milik toko yang disimpan di atas brankas sudah tidak ada,” ujar AKP Made.