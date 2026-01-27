Viral! Pedagang Es Gabus di Bogor Dianiaya Oknum TNI dan Polisi, Ratusan Dagangan Korban Dirusak

JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:30 WIB
Penjual es gabus, Suderajat. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang pedagang es gabus viral di media sosial.

Dalam video tersebut, dua orang yang disebut-sebut sebagai oknum TNI dan Polri diduga melakukan perusakan dagangan serta penganiayaan terhadap pedagang es kue jadul bernama Suderajat.

Peristiwa tersebut diduga terjadi saat Suderajat tengah berjualan es gabus pada Sabtu (24/1) pagi.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pria yang disebut sebagai aparat memegang es gabus dan menuding dagangan tersebut berbahan spons.

Oknum tersebut bahkan terlihat membakar es yang dipegangnya untuk membuktikan dugaan tersebut.

Akibat kejadian itu, Suderajat mengalami cedera di sejumlah bagian tubuh, sementara ratusan es gabus dagangannya rusak dan tidak dapat dijual.

Suderajat menuturkan, saat kejadian berlangsung, dirinya didatangi sekitar lima orang yang mempertanyakan asal-usul es gabus yang dijualnya.

“Ada sekitar lima orang. RT-nya, RW-nya, lurahnya juga,” ujar Suderajat, warga Bojonggede, Kabupaten Bogor.

