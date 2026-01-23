JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal SDN Kalibaru 1 Depok Dibobol Maling, 5 Proyektor dan 8 Laptop Raib Dicuri

SDN Kalibaru 1 Depok Dibobol Maling, 5 Proyektor dan 8 Laptop Raib Dicuri

Jumat, 23 Januari 2026 – 16:30 WIB
SDN Kalibaru 1 Depok Dibobol Maling, 5 Proyektor dan 8 Laptop Raib Dicuri - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian terjadi di SD Negeri Kalibaru 1, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Sejumlah barang elektronik milik sekolah, berupa proyektor dan laptop, dilaporkan hilang setelah pelaku membobol ruang kantor guru.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada Kamis (22/1) sekitar pukul 05.40 WIB.

Baca Juga:

“Aksi pencurian baru diketahui saat saksi bernama Hadi Haryadi datang ke sekolah untuk bekerja,” ujar Made.

Saat tiba di lokasi, saksi mendapati pintu ruang kantor atau ruang guru dalam kondisi terbuka.

Selain itu, terlihat adanya kerusakan pada pintu dan teralis, yang diduga akibat aksi pembobolan.

Baca Juga:

“Saksi melihat pintu ruangan kantor atau guru dalam keadaan terbuka, terdapat bekas congkelan di pintu, serta patahan pada pintu teralis,” tutur Made.

Mengetahui kondisi tersebut, saksi tidak berani masuk ke dalam ruangan dan segera memberitahukan kejadian itu kepada rekan kerjanya serta pihak sekolah.

Aksi pencurian terjadi di SD Negeri Kalibaru 1, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Laptop hingga proyektor milik sekolah raib dicuri
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok aksi pencurian sdn kalibaru 1 pencurian di sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU