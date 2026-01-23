SDN Kalibaru 1 Depok Dibobol Maling, 5 Proyektor dan 8 Laptop Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian terjadi di SD Negeri Kalibaru 1, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Sejumlah barang elektronik milik sekolah, berupa proyektor dan laptop, dilaporkan hilang setelah pelaku membobol ruang kantor guru.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada Kamis (22/1) sekitar pukul 05.40 WIB.

“Aksi pencurian baru diketahui saat saksi bernama Hadi Haryadi datang ke sekolah untuk bekerja,” ujar Made.

Saat tiba di lokasi, saksi mendapati pintu ruang kantor atau ruang guru dalam kondisi terbuka.

Selain itu, terlihat adanya kerusakan pada pintu dan teralis, yang diduga akibat aksi pembobolan.

“Saksi melihat pintu ruangan kantor atau guru dalam keadaan terbuka, terdapat bekas congkelan di pintu, serta patahan pada pintu teralis,” tutur Made.

Mengetahui kondisi tersebut, saksi tidak berani masuk ke dalam ruangan dan segera memberitahukan kejadian itu kepada rekan kerjanya serta pihak sekolah.