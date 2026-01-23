Gegara Salah Paham, Buruh di Bandung Tewas Dianiaya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pria berinisial YA dibekuk polisi setelah melakukan aksi penganiayaan berujung kematian. Korbannya ialah seorang buruh berinisial A (52 tahun) yang dibawa ke IGD pascainsiden penganiayaan.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, kasus penganiayaan ini berawal laporan masyarakat ihwal adanya pria meninggal dunia di IGD RS Borromeus pada akhir Oktober 2025. Informasi awal korban meninggal setelah menjadi korban penganiayaan.

"Setelah adanya laporan tersebut, kami dari Polrestabes Badung beserta Polsek mendatangi rumah sakit tersebut untuk melakukan pengecekan," kata Anton di Bandung, Jumat (23/1/2026).

Dari hasil pengecekan, dipastikan A adalah korban pidana penganiayaan.

"Kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kami pastikan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di sini atas nama Inisial A, kelahiran tahun 1974, pekerjaannya adalah buruh,” ucapnya.

Anton menjelaskan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sebelum korban dilarikan ke IGD, sempat terjadi kesalahpahaman antara korban dengan pelaku di kawasan Dago Atas, Kota Bandung.

Perselisihan itu berujung pada aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

"Karena salah paham tersebut, akhirnya pelaku melakukan pemukulan kepada korban, sehingga korban meninggal dunia," jelasnya.