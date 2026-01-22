Polrestabes Bandung Buru Terduga Pelaku Tabrak Lari di Jalan Terusan Jakarta

JPNN.com

Kamis, 22 Januari 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Ilustrasi Foto: Dok JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang ibu bernama Sofiyani (62 tahun), warga Kecamatan Antapani, Kota Bandung harus menjalani perawatan medis intensif di RSUD Kota Bandung. Ia menjadi korban dugaan tabrak lari di Jalan Terusan Jakarta, tepatnya di depan Mixue Puri Dago pada Sabtu (10/1/2026).

Dalam kejadian ini, Sofiyani ditabrak sepeda motor yang melintas saat hendak menyeberang. Tubuh korban terpental jauh dalam peristiwa itu.

Terduga pelaku pun sempat mengantarkan korban ke Puskesmas Griya Antapani, tetapi penabrak pergi melarikan diri seusai mengantarkan Sofiyani.

Dikarenakan korban mengalami luka serius dan gegar otak, korban dilarikan ke RSUD Kota Bandung dan sudah dilakukan tindak operasi.

Kejadian ini sudah dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Petugas pun tengah mengumpulkan bukti dan saksi.

"Kami periksa CCTV sepanjang jalan," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana saat dikonfirmasi, Kamis (22/1).

"Sedang dalam lidik," sambungnya.

Menurut Fiekry, sebelum kejadian lakalantas terjadi, korban diketahui hendak membeli makanan untuk keluarganya.

Seorang wanita lansia di Bandung jadi korban dugaan tabrak lari. Pelaku sempat mengantar ke puskesmas sebelum kabur, korban alami gegar otak.
