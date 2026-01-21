Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha Bantah Isu Pungutan Rp10 Juta per Kapal di KSOP Labuan Bajo

jabar.jpnn.com, BOGOR - Isu dugaan pungutan sebesar Rp10 juta per kapal yang menyeret nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo kembali dibantah tegas oleh tokoh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Mereka menilai informasi tersebut tidak berdasar, berpotensi menyesatkan publik, serta dapat mengganggu iklim pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas nasional.

Tokoh masyarakat Labuan Bajo sekaligus mantan anggota DPR, Ali Imran, mengatakan isu yang berkembang di ruang publik belakangan ini tidak didukung fakta di lapangan.

Ia menekankan pentingnya masyarakat memperoleh informasi dari pihak yang memahami dan mengalami langsung proses pelayanan kepelabuhanan.

“Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Karena itu saya menyampaikan apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri di lapangan,” ujar Ali Imran saat ditemui, Rabu (21/1/2026).

Ali Imran menjelaskan, salah satu hal yang kerap disalahpahami masyarakat adalah terkait Master Sailing Declaration (MSD) atau Surat Pernyataan Nakhoda.

Menurutnya, MSD bukan instrumen pungutan, melainkan pernyataan tanggung jawab hukum Nakhoda terkait kelaiklautan kapal.

“MSD adalah pernyataan resmi Nakhoda bahwa kapal siap berlayar, alat keselamatan lengkap, awak kapal kompeten, muatan sesuai, serta seluruh ketentuan keselamatan dan perlindungan lingkungan telah dipenuhi,” jelasnya.