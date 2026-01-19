Jadi Korban Jambret, Wanita di Cimahi Nekat Tabrakkan Motor ke Pelaku

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Seorang pengendara sepeda motor harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah menjadi korban penjambretan di Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi pada Minggu (18/1/2026) malam.

Kepala Seksi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat membenarkan adanya aksi pencurian dengan pemberatan atau curat yang dialami seorang wanita oleh dua orang pelaku.

"Betul ada pencurian dengan kekerasan atau penjambretan di Jalan Amir Machmud sekitar pukul 23.40 WIB. Korbannya itu perempuan dan pelakunya ada dua orang," kata Gofur saat dikonfirmasi, Senin (19/1).

Gofur menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika korban berinisial FR (22), warga Desa Cikalong, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaju dari arah Bandung menuju Cimahi menggunakan sepeda motor.

Tiba-tiba, datang dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor di samping korban dan menyambar tas selendangnya.

"Setelah berhasil mengambil tas korban, kemudian para pelaku melarikan diri," ucap Gofur.

Namun, korban tidak merelakan begitu saja barang-barangnya dijambret pelaku.

Dia mengejar pelaku hingga akhirnya korban melakukan aksi tak terduga karena nekat menabrakan kendaraanya di tempat kejadian perkara (TKP) Jalan Jendral Amir Machmud, RT 01/01, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.