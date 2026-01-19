Kabar OTT di Pati Hebohkan Publik, Nama Bupati Ikut Disebut

JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 18:00 WIB
Potret penampakan Pendopo Bupati Pati. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, PATI - Kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ramai diperbincangkan di media sosial dan grup percakapan warga sejak Senin pagi (19/1/2026).

Informasi yang beredar menyebutkan OTT dilakukan pada Minggu malam (18/1/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Camat Jaken dan dikaitkan dengan Bupati Pati, Sudewo.

Sejumlah pejabat daerah hingga anggota DPRD Kabupaten Pati mengaku menerima informasi serupa.

Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun lembaga antirasuah yang membenarkan kabar tersebut.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa beberapa pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Tadi pagi. Camat Jaken, kepala desa, dan perangkat desa. Informasinya ada dua koper,” ujar sumber tersebut.

Selain Bupati Pati, Camat Jaken Tri Agung Setiawan juga disebut-sebut turut menjalani pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang beredar, Camat Jaken dikabarkan diperiksa di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Namun, informasi ini juga belum mendapatkan konfirmasi resmi.

