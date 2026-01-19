Polda Jabar: Perekam dan Kekasih Resbob Tak Terlibat Kasus Ujaran Kebencian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan rasisme dengan tersangka Resbob atau Muhammad Adimas Firdaus memasuki babak baru ke meja hijau.

Namun, polisi hanya menjerat Resbon tanpa kedua temannya seusai dilakukan pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kedua rekan Resbob tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 55 KUHP.

Baca Juga: Polda Jabar Serahkan SPDP Kasus Ujaran Kebencian Resbob ke Kejaksaan

Pasal tersebut mengatur tentang pelaku tindak pidana melalui penyertaan atau keterlibatan dalam kejahatan.

"Temannya sepertinya tidak masuk Pasal 55, termasuk dari awal itu," kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Hendra menuturkan, kedua teman Resbob masih berstatus sebagai saksi.

Baca Juga: Polisi Mendalami Peran Orang Dekat Youtuber Resbob Dalam Kasus Ujaran Kebencian

Keterangan mereka, lanjut Hendra, memberatkan kejahatan yang dilakukan Resbob.

"Iya saksi. Saksi untuk memberatkan Resbob karena membenarkan pernyataan hate speech Resbob saat di mobil," ujarnya.