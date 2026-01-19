Polda Jabar: Perekam dan Kekasih Resbob Tak Terlibat Kasus Ujaran Kebencian

JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 11:55 WIB
Tersangka ujaran kebencian rasisme, Adimas Firdaus alias Resbob saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan rasisme dengan tersangka Resbob atau Muhammad Adimas Firdaus memasuki babak baru ke meja hijau.

Namun, polisi hanya menjerat Resbon tanpa kedua temannya seusai dilakukan pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kedua rekan Resbob tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 55 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pelaku tindak pidana melalui penyertaan atau keterlibatan dalam kejahatan.

"Temannya sepertinya tidak masuk Pasal 55, termasuk dari awal itu," kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Hendra menuturkan, kedua teman Resbob masih berstatus sebagai saksi.

Keterangan mereka, lanjut Hendra, memberatkan kejahatan yang dilakukan Resbob.

"Iya saksi. Saksi untuk memberatkan Resbob karena membenarkan pernyataan hate speech Resbob saat di mobil," ujarnya.

Polda Jabar menyampaikan perkembangan terbaru kasus ujaran kebencian dengan tersangka Youtuber Resbob.
