Gadis Muda Nekat Mencuri Motor di Pancoran, Polisi Sebut Motif Karena Ekonomi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang perempuan berinisial NO (21) diamankan akibat keperpergok melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah warung, Jalan Mandor Ancul, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan pelaku diamankan setelah aksinya diketahui langsung oleh korban dan warga di lokasi kejadian.

“Unit Reskrim Polsek Pancoran Mas telah mengamankan seorang perempuan yang diduga melakukan tindak pidana pencurian,” ucap Made dikutip Sabtu (17/1/2026).

Baca Juga: Pemkot Depok Segera Lelang Jabatan 3 Kepala Dinas

Made menjelaskan, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang memarkirkan sepeda motornya di samping warung tanpa pengaman.

Melihat kesempatan tersebut, pelaku langsung mendorong sepeda motor milik korban.

“Pelaku kemudian mendorong sepeda motor milik korban, yang saat itu diparkir di samping warung dalam keadaan tidak terkunci stang maupun kontaknya,” ungkapnya.

Baca Juga: Dinkes Depok Berikan Jurus Ampuh Menghadapi Super Flu

Melihat kejadian tersebut, korban spontan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar.

“Saat korban melihat pelaku sedang mendorong sepeda motornya, korban langsung berteriak ‘maling-maling,” kata Made.