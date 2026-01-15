Polisi Amankan 5 Remaja Hendak Tawuran di Citayam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Partoli Perintis Presisi Polres Metro Depok mengamankan lima remaja yang hendak tawuran di Citayam, Kota Depok.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (14/1) sekira pukul 04.30 WIB.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, awalnya Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok melaksanakan patroli di Jalan Raya Cipayung, dan mendapati rombongan anak remaja dari arah berlawanan berboncengan mengendarai motor.

Melihat benda mencurigakan, tim pun langsung melakukan pengejaran.

"Tim 3P melihat adanya benda mencurigakan yang ditutupi oleh kain sarung, kemudian langsung dilakukan pengejaran hingga ke lokasi Tanah Merah, dan lanjut melakukan penyisiran di area sekitar," ucapnya.

Dari hasil pengejaran, tim mengamankan lima remaja yang hendak melakukan aksi tawuran.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi berhasil mengamankan senjata tajam (sajam) yang disimpan di sebuah rumah.

“(Sajamnya), ada di rumah remaja tersebut di Gang Sabar Jalan Citayam yang digunakan untuk melakukan aksi tawuran," terangnya.