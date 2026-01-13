JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Ringkus Satpam Nyambi Jadi Pengedar Narkoba di Pemkot Cimahi

Polisi Ringkus Satpam Nyambi Jadi Pengedar Narkoba di Pemkot Cimahi

Selasa, 13 Januari 2026 – 18:45 WIB
Polisi Ringkus Satpam Nyambi Jadi Pengedar Narkoba di Pemkot Cimahi - JPNN.com Jabar
Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra dalam pengungkapan kasus narkotika di Mapolres Cimahi, Selasa (13/1/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Seorang petugas keamanan atau satpam di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi harus berurusan dengan polisi, setelah ditangkap karena penggunaan narkotika.

Tersangka adalah Sidiq M Saleh (28 tahun), yang sehari-hari berprofesi sebagai security kantor pemerintahan, tetapi juga mengedarkan barang haram tersebut.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra mengatakan, kasus ini berawal dari polisi yang menangkap pengguna narkoba atas nama Fajar Priatna. Dari Fajar, penyidik mendapatkan informasi bahwa barang haram itu diperolehnya dari Sidiq.

Baca Juga:

"Tersangka SMS (Sidiq M Saleh) ini bekerja sebagai security atau satpam di Pemkot Cimahi, awalnya kami tangkap dulu FP (Fajar Priatna), kami dalami masuk ke tersangka SMS," kata Niko di Polres Cimahi, Selasa (13/1/2026).

Dari pemeriksaan sementara, Sidiq nekat menjadi pengedar ganja untuk menambah penghasilan.

Dari setiap penjualan, Sidiq mendapatkan uang sebesar Rp5 juta.

Baca Juga:

"Tersangka SMS memang sengaja untuk menjadi pengedar karena mendapatkan imbalan uang senilai Rp5 juta," ujarnya.

Dari tangan Sidiq, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 10,92 gram.

Seorang satpam di Pemkot Cimahi ditangkap polisi setelah kedapatan mengedarkan narkoba jenis ganja. Begini pengakuannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polres cimahi satresnarkoba polres cimahi akbp niko adi putra peredaran narkotika peredaran narkoba di cimahi satpam pemkot cimahi security pengedar narkoba

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU