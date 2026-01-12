Bos Persib Bakal Polisikan Pelaku Teror Pembunuhan Keluarga Thom Haye

JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 15:45 WIB
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar menyayangkan adanya teror pembunuhan kepada Thom Haye, seusai menyelesaikan laga big match melawan Persija Jakarta.

Pada laga yang dimenangkan Persib itu, Thom Haye banyak berkontribusi dalam beberapa peluang yang tercipta. Namun sayangnya, seusai laga ia mengaku mendapatkan pesan ancaman pembunuhan yang menyerang keluarganya.

Umuh pun bereraksi keras dan menegaskan akan membawa ranah ini ke hukum. Pelaku teror pembunuhan tengah dalam pencarian, berbekal ciri-ciri yang diterima pemain kelahiran Belanda itu.

"Ini sepak bola kan olahraga, semua apapun yang terjadi tidak ada ancaman-ancaman pembunuhan. Itu orang yang mengancam lagii dilacak dan pasti akan segera dapat dan kami akan tuntut.

Sosok bos Persib itu memastikan pesan mengerikan yang diterima keluarga Haye hanya sebuah ancaman. Ia meminta kepada Haye dan keluarganya untuk tetap tenang, dan proses hukum tetap berlanjut.

"Saya juga pesan sama Thom Haye, tenang saja, tidak ada lah. Tidak ada akan seperti itu. Orang mengancam itu kan sudah kena hukum," ujarnya.

Menurutnya, laporan polisi segera dibuat agar pelaku bisa ditangkap dan diproses hukum. Ia pun menyayangkan masih adanya teror atau ancaman yang diterima pemain, di tengah atmosfer psoitif suporter di stadion.

"Ini orang bodoh yang mengancam-ancam ini. Kemana pun juga pasti akan dapat (pelaku), apalagi ini sudah jelas ya. Bawa-bawa keluarga untuk membunuh itu, dia pasti akan kena sanksi dan polisi akan melacak. Dia akan dilaporkan, benar-benar akan dibuat laporan khusus," jelasnya.

Umuh Muchtar bakal melaporkan oknum yang mengancam atau meneror keluarrag Thom Haye, seusai duel big match Persib vs Persija.
