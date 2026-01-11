Bentrok Usai Nobar Persib vs Persija, Satu Orang Luka di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Bentrok antardua kelompok suporter sepak bola terjadi di Gang Jati, Jalan Raya Muchtar, Kota Depok, pada Minggu (11/1) malam.

Peristiwa tersebut terjadi seusai kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang digelar di sebuah kafe di kawasan tersebut.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, sejumlah pemuda terlihat menyalakan petasan dan berlarian di sekitar lokasi kejadian.

Aksi tersebut memicu kegaduhan dan membuat sebagian massa berlarian hingga ke jalan utama serta masuk ke area permukiman warga.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, membenarkan adanya peristiwa bentrok tersebut. Ia menyampaikan bahwa situasi di lokasi kejadian saat ini telah berhasil dikendalikan.

“Iya benar, telah terjadi keributan, tetapi saat ini situasi sudah kondusif,” ujar Fauzan saat ditemui di lokasi kejadian, Minggu (11/1) malam.

Fauzan menjelaskan, keributan bermula saat berlangsungnya nobar pertandingan Persib vs Persija.

Pada momen terjadinya gol, terdengar suara letusan yang diduga berasal dari petasan akibat euforia salah satu kelompok suporter.