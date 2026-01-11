Keluarga Thom Haye Terima Ancaman Pembunuhan Seusai Persib Pecundangi Persija 1-0 di GBLA

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara paruh musim BRI Super League 2025/26, seusai mengalahkan rival abadinya, Persija Jakarta.

Namun, kemenangan itu harus tercoreng oleh oknum suporter tak bertanggungjawab.

Gelandang Persib Thom Haye melalui media sosial pribadinya @thomhaye, menyampaikan jika keluarganya menerima teror mengerikan seusai pertandingan berakhir.

Pesan mengerikan itu diterima keluarganya, setelah Persib berhasil membungkam Persija dengan skor 1-0.

Dalam cerita di Instagram, Haye menyampaikan apresiasinya atas atmosfer luar biasa yang terjadi di stadion dalam duel El Clasico Indonesia.

Haye percaya, dengan atmosfer stadion dan fanatisme suporter terhadap klub, olahraga sepak bola akan selalu dicintai masyarakat Indonesia.

"Kami memenangkan derbi hari ini dan saya bangga dengan tim kami dan Bobotoh. Saya benar-benar percaya sepak bola Indonesia memiliki potensi. Semangat dan atmosfernya istimewa," tulis Haye, dikutip JPNN, Minggu (11/1/2026).

Pada saat yang bersamaan, Haye juga menyayangkan adanya insiden atau perilaku buruk yang terjadi di dalam atau luar stadion pascapertandingan.