Polisi Ungkap Kronologi Penusukan Pria di Cilangkap Depok, Pelaku Tusuk Korban hingga Tewas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian mengungkap kronologi penusukan terhadap seorang pria berinisial DS (40) yang terjadi di sebuah rumah di RT 2, RW 2, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Pelaku berinisial S berhasil diringkus polisi setelah sempat melarikan diri usai melakukan aksi penikaman.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/1) malam.

Baca Juga: Polisi Tangkap Penusuk Pria di Cilangkap Depok Kurang dari 24 Jam

Pelaku mendatangi rumah korban dalam kondisi emosi untuk mencari DS.

“Tersangka atas nama saudara S datang ke tempat korban, yaitu lokasi kejadian di wilayah Cilangkap, dengan penuh amarah untuk mencari korban DS alias Menyeng,” ujar Made Gede Oka Utama, Jumat (9/1).

Setibanya di lokasi kejadian, pelaku langsung masuk ke dalam rumah korban dan melakukan penusukan. Pisau dapur digunakan pelaku untuk menyerang korban.

“Setibanya tersangka di tempat kejadian perkara, pelaku langsung mendatangi korban dan menusuk bagian punggung korban hingga tembus ke organ vital, yaitu jantung,” terangnya.

Akibat luka tusuk tersebut, korban seketika tersungkur. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.