Polisi Tangkap Penusuk Pria di Cilangkap Depok Kurang dari 24 Jam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap seorang pria berinisial DS (40 tahun) yang ditemukan tewas di rumahnya di RT 2, RW 2, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Pelaku diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada Kamis (8/1) sekitar pukul 18.30 WIB.

Setelah menerima laporan, polisi segera membagi tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengatakan pengungkapan kasus dilakukan melalui kerja sama antara Polres Metro Depok dan Unit Reskrim Polsek Cimanggis.

“Kejadian terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Kami membagi tim dan akhirnya berhasil mengungkap keberadaan tersangka berinisial S pada pukul sekitar 01.30 WIB dini hari,” ujar Made Gede Oka Utama, Jumat (9/1).

Ia menambahkan, pelaku ditangkap di sebuah rumah sakit di wilayah Bogor saat tengah menemani atasannya.

Polisi kemudian langsung mengamankan tersangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.