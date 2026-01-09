Driver Ojol di Depok Jadi Korban Begal, Dibacok dan Motor Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang dirver ojek online (ojol) berinisial AN (44 tahun) menjadi korban begal di Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/1) pukul 06.00 WIB.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono mengatakan, awalnya pelaku menggunakan jasa korban untuk mengantarnya dari Slipi, Jakarta Barat, menuju Depok.

"Di tengah perjalanan, pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya. Pelaku lalu menyerang korban hingga mengalami luka di kepala dan paha kiri,” ucapnya.

Selain itu, motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku.

"Kendaraan korban di bawa kabur oleh pelaku ke arah Brigif,” ujarnya.

Warga sekitar pun, langsung membawa korban ke RS Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, Depok untuk penanganan medis

“Korban dibawa oleh warga ke RS Brimob," terangnya.