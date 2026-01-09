JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Driver Ojol di Depok Jadi Korban Begal, Dibacok dan Motor Raib Dicuri

Driver Ojol di Depok Jadi Korban Begal, Dibacok dan Motor Raib Dicuri

Jumat, 09 Januari 2026 – 14:30 WIB
Driver Ojol di Depok Jadi Korban Begal, Dibacok dan Motor Raib Dicuri - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pembacokan dan penusukan dengan senjata tajam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang dirver ojek online (ojol) berinisial AN (44 tahun) menjadi korban begal di Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/1) pukul 06.00 WIB.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono mengatakan, awalnya pelaku menggunakan jasa korban untuk mengantarnya dari Slipi, Jakarta Barat, menuju Depok.

Baca Juga:

"Di tengah perjalanan, pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya. Pelaku lalu menyerang korban hingga mengalami luka di kepala dan paha kiri,” ucapnya.

Selain itu, motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku.

"Kendaraan korban di bawa kabur oleh pelaku ke arah Brigif,” ujarnya.

Baca Juga:

Warga sekitar pun, langsung membawa korban ke RS Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, Depok untuk penanganan medis

“Korban dibawa oleh warga ke RS Brimob," terangnya.

Driver ojol di Depok menjadi korban pembegalan, korban dibacok hingga diambil sepeda motornya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok begal pembegalan korban begal driver ojek online begal sadis driver ojol ojol jadi korban begal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU