Penjelasan Polisi Soal Penemuan Jenazah Bersimbah Darah di Tapos Depok

Jumat, 09 Januari 2026 – 07:00 WIB
Ilustrasi pihak kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah yang berlokasi di RT 2 RW 2, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Kamis (8/1) malam.

Korban diduga meninggal dunia akibat luka tusuk senjata tajam.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono, membenarkan adanya informasi tentang peristiwa tersebut.

Ia menyampaikan bahwa pada tubuh korban ditemukan luka tusuk yang diduga disebabkan oleh senjata tajam jenis pisau.

“Betul, korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka tusuk,” ujar Jupriono.

Menurut keterangan kepolisian, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, korban berinisial DS diketahui sedang beristirahat di dalam rumahnya.

Tidak lama kemudian, pelaku datang dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari korban.

“Pelapor mendengar pelaku mengatakan, ‘Menyang mana Menyang’,” kata Jupriono.

