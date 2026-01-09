Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Rumah Warga Tapos Depok, Diduga Korban Penusukan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah warga yang berada di RT 2 RW 2, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Kamis (8/1) malam.

Korban diduga meninggal dunia akibat luka tusuk.

Ketua RT setempat, Euis Siti Saldah, mengatakan peristiwa tersebut diketahui setelah adanya laporan dari saksi yang berada di lokasi kejadian.

Baca Juga: Seorang Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Cilangkap Depok

Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian terdapat dua orang tak dikenal yang datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor.

“Menurut keterangan temannya yang ada di rumah, ada dua orang datang mengendarai sepeda motor,” ujar Euis.

Usai melakukan aksinya, kedua terduga pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Salah satu teman korban sempat berusaha mengejar, tetapi pelaku berhasil melarikan diri.

“Keduanya sempat dikejar oleh teman korban, tetapi tidak tertangkap,” katanya.

Euis menjelaskan, saat ditemukan, korban berada di ruang tengah rumah dalam kondisi terlungkup.