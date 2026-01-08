Seorang Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Cilangkap Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah di RT 2, RW 2, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Kamis (8/1) malam.

Ketua RT setempat, Euis Siti Saldah mengatakan korban merupakan seorang laki-laki berinisial DS berusia sekitar 40 tahun.

Dirinya menyebut, bahwa di lokasi tersebut korban tinggal bersama dua rekannya.

Dia menerangkan, korban ditemukan tewas dan ditemukan luka akibat benda tajam.

“Posisi korban saat ditemukan sedang telungkup, dan terdapat luka tusuk di punggung bagian kiri,” ucapnya di lokasi kejadian.

Kemudian, dirinya datang untuk melihat kondisi korban.

“Saat itu korban sudah tidak merespons, nadinya juga sudah lemah,” ujarnya.

Kemudian korban langsung dibawa ke RSUD ASA untuk mendapatkan penanganan medis.