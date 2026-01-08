3 Pemuda di Depok Nekat Curi Ayam Warga, Aksinya Terekam CCTV dan Viral di Media Sosial

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV beredar di media sosial yang memperlihatkan tiga pemuda yang melakukan aksi pencurian ayam di Jalan Kali Baru, Kampung Nyencle, RT 2, RW 12 Kelurahan Cilangkap, Kota Depok.

Terlihat tiga pemuda tersebut berboncengan sepeda motor dan masuk ke sebuah gang.

Kemudian, dua pemuda turun dari motor dan menghampiri kandang ayam milik korban.

Keduanya, langsung mengambil ayam dan melarikan diri.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono mengatakan, peristiwa pencurian hewan ternak tersebut terjadi pada Selasa (6/1) sekira pukul 01.00 WIB.

“Pelaku mengambil dua ekor ayam yang berada di dalam kandang,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, saat kejadian, pemilik ayam sedang tidur dan baru mengetahui pencurian tersebut di pagi hari.

“Pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis telah melakukan pengecekan TKP dan memeriksa rekaman kamera CCTV,” ungkapnya. (mcr19/jpnn)