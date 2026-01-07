3 Remaja Diamankan Polisi Dalam Aksi Tawuran Di Kolong Tol Krukut Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi tawuran remaja membawa senjata tajam (sajam) di kolong Tol Krukut, Kota Depok, pada Rabu (7/1) dini hari.

Dari video tersebut, terlihat belasan remaja tampak berlarian sambil membawa senjata tajam hingga bambu panjang.

Terlihat ada beberapa remaja juga yang berboncengan sepeda motor, dan ada beberapa titik api yang terlihat di lokasi kejadian.

Baca Juga: Polisi Periksa 12 Saksi Dalam Kasus Penganiayaan Maut yang Melibatkan Oknum TNI AL di Depok

Kapolsek Cinere, Kompol Chairul mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (7/1) sekitar pukul 03.00 WIB.

Aksi tersebut pun sempat dilerai oleh warga yang ada di lokasi sekitar.

“Kami sedang dalami dan sudah ada titik terang, sekarang yang bersangkutan masih di Polsek untuk dimintai keterangan, untuk keributannya belum terjadi," tuturnya.

Dia menyebut, saat ini ada tiga orang yang diamankan untuk dimintai keterangan.

"Ini tadi (tiga) anak-anak yang diamankan dan saat ini masih didalami di Polsek Cinere oleh Reskrim," jelasnya. (mcr19/jpnn)