JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Wawalkot Erwin Minta Farhan Turut Diperiksa dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Wawalkot Erwin Minta Farhan Turut Diperiksa dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Selasa, 06 Januari 2026 – 18:40 WIB
Wawalkot Erwin Minta Farhan Turut Diperiksa dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang - JPNN.com Jabar
Tim kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung Erwin, dalam sidang praperadilan penetapan tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandung, di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Selasa (6/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung sampai hari ini belum melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam perkara penyalahgunaan wewenang, yang menyeret wakilnya, Erwin.

Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Bandung, Erwin yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, mendesak kejaksaan untuk segera memeriksa Farhan.

"Jadi sampai hari ini tidak ada yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan. Baik penyalahgunaan wewenang, kemudian jual-beli jabatan, termasuk pemerasan. Tidak ada bukti-bukti tersebut," kata kuasa hukum Erwin, Rohman Hidayat, pada Selasa (6/1/2026).

Baca Juga:

"Justru sampai sekarang dari keterangan Pak Erwin itu sudah waktunya Kejaksaan Negeri Bandung memanggil itu wali kota hari ini," lanjutnya.

Ia menuturkan, kliennya sudah menjalani pemeriksaan selama dua hari dari 29-30 Desember 2025. Namun, pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik seperti mengulang. Sementara, dalam kasus ini kewenangan Erwin terbatas tidak seperti wali kota.

"Itu harus dipanggil hari ini. Keterangan saksi termasuk Pak Erwin sudah menjelaskan peran wali kota dalam rotasi, mutasi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi program pemerintah kota Bandung," jelasnya.

Baca Juga:

Dia kemudian membocorkan bahwa dalam ponsel kliennya yang disita oleh kejaksaan terdapat grup Whatsapp bernama Pendopo di dalamnya ada Farhan dan tersangka lainnya. 

"Mungkin bocoran sedikit, jadi dalam handphone yang disita oleh pihak kejaksaan itu ada handphone pak wakil wali kota, Pak Erwin. Di situ ada grup chat yang isinya ada wali kota, Pak Erwin dan Pak Awang (Rendiana)," ucap dia.

Tersangka jual beli jabatan, Erwin, meminta kejaksaan untuk memeriksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   wali kota bandung wakil wali kota bandung kejari bandung muhammad farhan korupsi pemkot bandung erwin jual beli jabatan erwin tersangka tersangka erwin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU