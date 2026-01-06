Polisi Amankan Pelaku Curanmor dengan Modus Tabrakan Palsu di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengamankan seorang pria berinisial RE (39 tahun) yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) dengan modus berpura-pura menjadi korban tabrakan, di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok.

Pelaku diamankan warga setelah aksinya gagal dan kemudian diserahkan kepada Polres Metro Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (2/1) sekitar pukul 17.00 WIB di kawasan Pancoran Mas.

Peristiwa bermula saat korban sedang mengantar temannya pulang usai bermain mini soccer menuju Gang Pancoran, Ratujaya, Pancoran Mas.

Ketika tiba di wilayah Dipo, Ratujaya, pelaku RE bersama seorang rekannya berinisial U mendekati korban.

“Pelaku berniat melakukan penipuan dengan modus menuduh korban telah menyerempet sepeda motor adik pelaku tanpa tanggung jawab,” ujar AKP Made Budi, Selasa (6/1).

Dengan dalih tersebut, pelaku dan rekannya berusaha menguasai sepeda motor korban. Pelaku kemudian mengajak korban menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku.

“Pelaku langsung mengambil alih sepeda motor korban,” jelas Made.